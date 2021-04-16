Мишустин назвал коронавирус серьёзным испытанием для здравоохранения

Пандемия коронавирусной инфекции стала серьёзным испытанием для здравоохранения по всему миру, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом он сказал в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава.

«Распространение коронавирусной инфекции стало серьёзным испытанием для системы здравоохранения не только нашей страны, но и всего мира. России удаётся справляться с этими сложностями успешнее других стран, во многом — благодаря вашему высокому профессионализму, мужеству, преданности своему делу», — отметил Мишустин.

Он также напомнил, что в России разработано четыре вакцины от коронавируса, благодаря которым ситуация с распространением коронавируса постепенно стабилизируется.

«Нам удалось избежать взрывного роста числа больных, снизить нагрузку на медицинские организации», — подчеркнул Мишустин.

При этом, по его словам, пандемия не нарушила работу здравоохранения.

«Распространение коронавируса внесло существенные коррективы в работу системы здравоохранения, но не нарушило её устойчивость», — сказал глава российского правительства.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что усилия всей отечественной системы здравоохранения и научного сообщества позволили стабилизировать ситуацию с коронавирусом в стране.