Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

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Российский лидер Владимир Путин на совещании по вопросам вакцинации против COVID-19 оценил ситуацию с коронавирусом в России.
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«Ваши усилия, эффективная деятельность наших научно-исследовательских учреждений, всей отечественной системы здравоохранения позволили нам стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, защитить жизнь и здоровье миллионов наших граждан», — отметил президент.

Согласно данным на 22 марта, за сутки в России выявлено 9284 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 466 153 случая COVID-19.

URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.

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