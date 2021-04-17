В России выявили 9321 случай коронавируса за сутки

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За сутки в России выявлен 9321 случай инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 8995 заболевших. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В России выявили 9321 случай коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 693 469 случаев COVID-19.

За сутки умерли 398 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 397 пациентов. Общее число летальных исходов — 105 193.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 319 389 пациентов. За сутки выздоровели 8832 человека, накануне — 9109.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал коронавирус серьёзным испытанием для здравоохранения.

Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.

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