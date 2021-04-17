В России выявили 9321 случай коронавируса за сутки
- РИА Новости
Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 693 469 случаев COVID-19.
За сутки умерли 398 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 397 пациентов. Общее число летальных исходов — 105 193.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 319 389 пациентов. За сутки выздоровели 8832 человека, накануне — 9109.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал коронавирус серьёзным испытанием для здравоохранения.
Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.