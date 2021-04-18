В России предложили запретить взыскивать с несовершеннолетних долги умерших родителей

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) подготовил проект федерального закона в связи с участившимися случаями взыскания с несовершеннолетних детей долгов за услуги ЖКХ, а также по кредитам, налогам и другим обязательствам их умерших или отсутствующих родителей. Об этом RT рассказал председатель союза Павел Шапкин.

Копия обращения на имя председателя правительства Михаила Мишустина и текст законопроекта есть в распоряжении RT.

В своём обращении Шапкин привёл в пример ситуацию, когда в Новосибирской области шестилетняя девочка оказалась ответчиком в суде по делу о долгах по ЖКХ умершей матери, поскольку к ней подала иск энергетическая компания. Похожий случай был зафиксирован в Челябинске, когда годовалая девочка унаследовала ипотечные платежи умершей матери, рассказал общественник.

Кроме того, он пояснил, что на данный момент в законодательстве отсутствуют нормы, ограничивающие использование гражданских прав в целях привлечения детей к материальной ответственности по долговым, имущественным и налоговым обязательствам.

В связи с этим НСЗПП подготовил проект федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением иммунитета несовершеннолетних граждан Российской Федерации по долговым и имущественным обязательствам».

«Прошу поручить Министерству социального развития, Минфину и Минюсту рассмотреть данный законопроект», — говорится в тексте обращения на имя Михаила Мишустина.

В пояснительной записке к законопроекту предлагается внести изменения в Гражданский кодекс, в соответствии с которыми устанавливается ограничение на использование гражданских прав в целях привлечения к материальной ответственности по долговым, имущественным и налоговым обязательствам несовершеннолетних граждан Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьями 26 и 27 ГК РФ.

Кроме того, устанавливается, что в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, за исключением имущественных прав и обязанностей наследодателя.

Также в федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» вносится положение о том, что ребёнку гарантируется иммунитет по долговым, налоговым и имущественным обязательствам в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Отмечается, что законопроект был также отправлен на рассмотрение лидерам четырёх фракций Государственной думы.

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