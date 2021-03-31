В России предложили провести проверку нотариусов из-за случаев навязывания лишних услуг

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин предложил провести проверку нотариальных контор в связи со случаями навязывания дополнительных услуг потребителю, что приводит к значительному удорожанию итоговой стоимости нотариального действия. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

В своём обращении Егармин привёл в пример ситуацию, когда потребитель приходит к нотариусу с заранее составленным документом (например, с доверенностью, отвечающей требованиям законодательства), который требует лишь заверения подписи лица, выдающего доверенность, что, согласно тарифу на нотариальные действия, составляет около 300 рублей.

При этом, как подчеркнул Егармин, потребитель может столкнуться с требованием переписать и заново оформить документ непосредственно у нотариуса, а такие услуги технического характера имеют немалую стоимость — около 1500 рублей.

Кроме того, как добавил сопредседатель союза, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда разъяснила, что дополнительные услуги правового и технического характера не являются неотъемлемым элементом всех нотариальных действий, о чём говорит ст. 16 закона «О защите прав потребителей».

Но иногда попытки граждан и юридических лиц обратить внимание на эти разъяснения и не платить за навязанные услуги попросту игнорируются нотариусами, объяснил Егармин.

«Прошу дать поручения ФАС провести проверку нотариальных контор на предмет картельного сговора, Роспотребнадзору — провести проверку на предмет нарушения прав потребителей, Минюсту — провести проверку соблюдения нотариальными конторами установленных требований законодательства», — говорится в тексте обращения.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал в беседе с RT, с какими нарушениями прав потребителей чаще всего сталкиваются россияне.