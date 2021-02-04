В Национальном союзе защиты прав потребителей рассказали о самых частых нарушениях

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал в беседе с RT, с какими нарушениями прав потребителей чаще всего сталкиваются россияне.

По его словам, около 80% всех нарушений касаются неправильного информирования покупателя о цене.

«Сюда также можно отнести замалчивание или искажение характеристик товара или услуги. То есть такие вещи, которые являются дополнительным способом вымогательства. Эти способы обмана почему-то всем кажутся широко распространёнными и очевидными, никто их даже как нарушение не воспринимает», — рассказал Шапкин.

Он добавил, что многие считают их маркетинговым ходом, но подчеркнул, что такие способы незаконны.

«Они не являются законными ни по закону «О защите прав потребителей», ни по Закону о рекламе, и это грозит штрафом до 500 тыс. рублей. И когда нарушается КоАП, это статья 14.7 «Обман потребителей» — тоже штраф от 100 до 500 тыс. рублей», — пояснил эксперт.

При этом Шапкин отметил, что количество таких нарушений растёт. Также он добавил, что многие недобросовестные организации пользуются ситуацией, связанной с пандемией.

«Люди всё-таки экономят, фактор цены является превалирующим при выборе товара или услуги, и этим активно пользуются организации, которые хотят получить дополнительных клиентов, нарушая их право на достоверную информацию», — рассказал он.

Эксперт заявил, что чаще всего подобные ситуации с нарушениями наблюдаются в банковском секторе и в ретейле.

Шапкин также подчеркнул, что манипулирование происходит таким образом, что покупатель только на кассе узнаёт, какова реальная цена товара или услуги.

«При этом идут ухищрения, (используются. — RT) ценники, где условия прописаны мелким шрифтом, что надо приобрести несколько товаров, что с учётом каких-то акций такая цена может быть. Потребители выбирают товар, глядя на цену. Получается, что этот фактор активно используется для обмана. Такие вещи, как нарушение сроков поставки или выполнения работ, услуг, отказ от возврата, обвес отошли на задний план», — заключил он.

Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации по покупке товаров в интернете во время распродаж.