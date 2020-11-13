В Роспотребнадзоре дали рекомендации по покупке товаров онлайн во время распродаж

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по покупке товаров в интернете во время распродаж.

Об этом информирует Life.ru.

«В период распродаж и так называемой чёрной пятницы Роспотребнадзор обращает внимание потребителей на ряд ключевых особенностей продажи товаров через интернет», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отметили специалисты, слишком низкая цена может говорить о продаже фальсифицированного или контрафактного товара. В таком случае нужно запросить у продавца информацию о безопасности продукции.

Также желательно обращать внимание на стоимость доставки, поскольку предлагаемая скидка может компенсироваться высокой ценой доставки.

«Проверьте цену на товар со скидкой у других продавцов. Если товар неожиданно подорожал перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше, привлечь к ответственности продавца (многие из которых находятся за рубежом) будет невозможно», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В службе также посоветовали остерегаться фишинговых сайтов и ресурсов, целью которых является не продажа товаров со скидками, а получение персональных данных потребителя.

Ранее финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин в беседе с URA.RU дал прогноз по чёрной пятнице распродаж.