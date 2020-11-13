В Роспотребнадзоре дали рекомендации по покупке товаров онлайн во время распродаж

Короткая ссылка
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по покупке товаров в интернете во время распродаж.
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по покупке товаров онлайн во время распродаж
  • Pixabay

Об этом информирует Life.ru.

«В период распродаж и так называемой чёрной пятницы Роспотребнадзор обращает внимание потребителей на ряд ключевых особенностей продажи товаров через интернет», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отметили специалисты, слишком низкая цена может говорить о продаже фальсифицированного или контрафактного товара. В таком случае нужно запросить у продавца информацию о безопасности продукции.

Также желательно обращать внимание на стоимость доставки, поскольку предлагаемая скидка может компенсироваться высокой ценой доставки.

«Проверьте цену на товар со скидкой у других продавцов. Если товар неожиданно подорожал перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше, привлечь к ответственности продавца (многие из которых находятся за рубежом) будет невозможно», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В службе также посоветовали остерегаться фишинговых сайтов и ресурсов, целью которых является не продажа товаров со скидками, а получение персональных данных потребителя.

Ранее финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин в беседе с URA.RU дал прогноз по чёрной пятнице распродаж.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить