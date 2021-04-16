В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Тверской области зарегистрировали 86 случаев COVID-19. Выздоровели 92 пациента.
В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает tverigrad.ru.

С начала пандемии заболели 38 872 жителя, выписаны 36 922.

Также стало известно, что в Татарстане за последние 24 часа выявили 32 случая коронавируса, передаёт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Всего в республике заболели 19 064 жителя. Выздоровели 17 088, в том числе 49 за последние 24 часа.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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