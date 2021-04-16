В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает tverigrad.ru.
С начала пандемии заболели 38 872 жителя, выписаны 36 922.
Также стало известно, что в Татарстане за последние 24 часа выявили 32 случая коронавируса, передаёт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Всего в республике заболели 19 064 жителя. Выздоровели 17 088, в том числе 49 за последние 24 часа.
Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.