В Севастополе прокомментировали ход вакцинации от COVID-19

По данным на 16 апреля, прививку от COVID-19 в Севастополе сделали 32 573 человека. Второй этап прошли 18 313 жителей.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Пункты вакцинации работают в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Также доступны мобильные прививочные пункты.

Также стало известно, что в Тюменской области вакциной «Спутник V» привиты 89 523 жителя, полный курс прошли 52 302. Вакциной «ЭпиВакКорона» из первой партии привиты 764 человека, передаёт «Вслух.ру».

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.