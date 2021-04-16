В Севастополе прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Пункты вакцинации работают в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Также доступны мобильные прививочные пункты.
Также стало известно, что в Тюменской области вакциной «Спутник V» привиты 89 523 жителя, полный курс прошли 52 302. Вакциной «ЭпиВакКорона» из первой партии привиты 764 человека, передаёт «Вслух.ру».
Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.