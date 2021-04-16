В Омской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Омской области зарегистрировали 67 случаев COVID-19.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Всего заболели 44 848 жителей. Выздоровели 37 900 пациентов, в том числе 104 за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Мурманской области выявили 42 случая коронавируса за сутки. Общее число заболевших достигло 49 973, передаёт Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб. Выздоровели 47 419 человек.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.