Диетолог рассказала о правилах питания при занятиях спортом

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что для того, чтобы эффект от спорта был максимальным, важно правильно питаться.

В беседе с телеканалом «Звезда» эксперт подчеркнула, что при внедрении спорта в свою жизнь важно соотнести его с режимом питания. Специалист не рекомендует заниматься на полный желудок. Идеально, если занятия спортом будут между приёмами пищи.

Независимо от типа нагрузок принципы питания всегда должны быть одинаковым, отметила она.

«Вы даёте порцию белка, порцию углеводов и чуть больше (соответственно, в два раза) порцию какой-то любимой клетчатки. Фрукты, овощи — неважно. Что вам захотелось. Потому что для достижений в спортзале нужен не только белок, но нужно всегда и подкрепление углеводами для вашей продуктивной деятельности. Просто не нужно их давать слишком много, но они должны быть качественными. Это сложные углеводы прежде всего», — подчеркнула врач.

Через полчаса-час после нагрузок Дианова рекомендует принять быстрые белки для восстановления микротравм мышечных волокон.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.