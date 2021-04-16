В Кировской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Кировской области выявили 75 случаев COVID-19.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

На лечении в больницах находятся 1245 пациентов, дома — 2238. Выписаны за последние 24 часа 155 человек.

Также стало известно, что в Пермском крае зарегистрировали 104 случая коронавируса за сутки. 19 заболевших госпитализированы, 85 лечатся на дому, передаёт kp.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 53 011.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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