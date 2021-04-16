Эксперт рассказал о мерах, помогающих сдерживать вирусные инфекции

Учёный-вирусолог и эпидемиолог доктор медицинских наук член-корреспондент Российской академии наук Михаил Михайлов рассказал о мерах, помогающих сдерживать вирусные инфекции.

«Прежде всего это высокий уровень использования диагностических тестов», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, необходимо выявлять заболевших и вовремя их изолировать.

«Также, безусловно, играет роль масочный режим. В России его не отменяли и пока отменять не планируют, он продолжит работать», — отметил Михайлов.

Кроме того, он отметил важность ограничений на проведение массовых мероприятий.

Как считает эксперт, если все будут соблюдать меры личной гигиены и защиты себя и близких, активно вакцинироваться, то можно избежать подъёма заболеваемости.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.