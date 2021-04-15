Эксперт оценил идею увеличить майские праздники

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов оценил идею увеличить майские праздники.

«С экономической точки зрения праздничные и выходные дни ценны прежде всего тем, что люди могут в это время тратить деньги, потреблять, покупать», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, люди должны посещать кафе, рестораны, кинотеатры, театры, музеи и другие заведения.

Эксперт также отметил, что время отдыха можно потратить на собственное развитие, передаёт kp.ru.

Ранее зампред Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Александр Шершуков прокомментировал ситуацию о возможности объявления выходных между праздниками в мае.