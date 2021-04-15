Эксперт прокомментировал возможный рост цен на кондитерские изделия в России

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Руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения общественной организации «Опора России» Алексей Петропольский отметил, что цена на кондитерские изделия во многом зависит от цены на сахар.
Эксперт прокомментировал возможный рост цен на кондитерские изделия в России
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«В любом кондитерском изделии основной ингредиент — это сахар. Сахарная свёкла, из которой производят сахар, созреет только к осени, а спрос в связи с перезапуском всех производств (после связанных с пандемией ограничений. — RT) сейчас гигантский. Поэтому запасов сахара очень мало. Производители сахара тоже подняли цены, причём примерно в три раза, что, конечно, напрямую будет отражаться на цене кондитерских изделий», — сказал он в эфире радио Sputnik.

Возможный рост цен на кондитерские изделия в России эксперт рассматривает как часть общемировых процессов, связанных с «диким спросом» на различные виды сырья.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.

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