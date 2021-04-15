Эксперт прокомментировал возможный рост цен на кондитерские изделия в России
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«В любом кондитерском изделии основной ингредиент — это сахар. Сахарная свёкла, из которой производят сахар, созреет только к осени, а спрос в связи с перезапуском всех производств (после связанных с пандемией ограничений. — RT) сейчас гигантский. Поэтому запасов сахара очень мало. Производители сахара тоже подняли цены, причём примерно в три раза, что, конечно, напрямую будет отражаться на цене кондитерских изделий», — сказал он в эфире радио Sputnik.
Возможный рост цен на кондитерские изделия в России эксперт рассматривает как часть общемировых процессов, связанных с «диким спросом» на различные виды сырья.
Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.