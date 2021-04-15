Кардиохирург рассказал о возможном влиянии COVID-19 на сердечно-сосудистую систему

Кардиохирург, академик РАН, профессор Ренат Акчурин рассказал о возможном влиянии COVID-19 на сердечно-сосудистую систему.

В беседе с НТВ он заявил, что есть неопровержимые факты, согласно которым вирус может сказываться на внутренней выстилке сосудов.

Как отметил Акчурин, при этом могут возникать различные привходящие обстоятельства, например, нарушение ритма, признаки гипертензии.

«Это очень серьёзно», — отметил Акчурин.

По его словам, коронавирус поставил перед фактом, что это «многоформное заболевание».

«С другой стороны, все специалисты, которые не занимались инфекционными заболеваниями, сегодня переучиваются в том плане, что им надо хорошо узнать сам COVID-19 и тщательно отслеживать все тонкие изменения, которые происходят в результате не хронического заболевания у пациента, а в результате ухудшения и действия самого COVID-19 на течение хронической болезни», — сказал эксперт.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.