Кардиохирург прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19
- Reuters
В беседе с НТВ он выразил мнение о необходимости прививки.
«За исключением, может быть, тех, кто недавно перенёс и у кого очень высокий титр антител. Они могут подождать, посмотреть, понаблюдать за этими титрами какое-то время», — сказал эксперт.
По его словам, контроль за титром антител нужен, поскольку есть данные о вероятности повторного заболевания.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.