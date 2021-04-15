Кардиохирург прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19

Кардиохирург, академик РАН, профессор Ренат Акчурин прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

В беседе с НТВ он выразил мнение о необходимости прививки.

«За исключением, может быть, тех, кто недавно перенёс и у кого очень высокий титр антител. Они могут подождать, посмотреть, понаблюдать за этими титрами какое-то время», — сказал эксперт.

По его словам, контроль за титром антител нужен, поскольку есть данные о вероятности повторного заболевания.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.