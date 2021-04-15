Эксперт рассказал о возможных осложнениях после COVID-19

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал о возможных осложнениях после COVID-19.

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» он заявил, что это острая респираторная вирусная инфекция, которая у подавляющего большинства заболевших поражает только дыхательную систему.

«И осложнения чаще всего бывают очень схожие с гриппом», — сказал эксперт.

По его словам, это может быть острый респираторный дистресс-синдром с дыхательной недостаточностью и отёком лёгких, с возможным присоединением вторичных инфекций и развитием септического процесса.

Эксперт отметил, что чем больше времени прошло после перенесённого заболевания, тем вероятность развития осложнений сильнее стремится к нулю. Как пояснил Вознесенский, чем дальше от контакта с вирусом, тем быстрее человек восстанавливается.

«Все негативные изменения, которые мы видим, чаще всего возникают в первые недели после перенесённого заболевания», — подчеркнул эксперт.

Ранее бывший главный санитарный врач России депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.