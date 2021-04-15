В Тверской области оценили ситуацию с COVID-19

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За сутки в Тверской области зарегистрировали 88 случаев COVID-19. Выписаны 93 пациента.
В Тверской области оценили ситуацию с COVID-19
  • AFP

Об этом сообщает tverigrad.ru.

С начала пандемии заболели 38 786 жителей, выздоровели 36 830.

Прививку сделали почти 95 тыс. человек.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели 23 012 тестов на коронавирус за последние 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Обработано 14 861 обращение в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО карантинные мероприятия продлены до 30 апреля.

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