В Тверской области оценили ситуацию с COVID-19
- AFP
Об этом сообщает tverigrad.ru.
С начала пандемии заболели 38 786 жителей, выздоровели 36 830.
Прививку сделали почти 95 тыс. человек.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели 23 012 тестов на коронавирус за последние 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Обработано 14 861 обращение в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО карантинные мероприятия продлены до 30 апреля.