В Оренбургской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

В Оренбургской области продолжается вакцинация от COVID-19. К середине апреля прививку сделали 120 510 человек.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Минздрав.

Из общего числа 57 315 человек — жители старше 60 лет. Записаться на прививку можно по единому номеру 122 и через портал госуслуг.

Также стало известно, что в Севастополе вакцинацию прошли 30 518 жителей, второй этап — 17 764. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Прививочные пункты работают в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Также доступны мобильные пункты.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО карантинные мероприятия продлены до 30 апреля.