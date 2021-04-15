В Оренбургской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
В Оренбургской области продолжается вакцинация от COVID-19. К середине апреля прививку сделали 120 510 человек.
В Оренбургской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Минздрав.

Из общего числа 57 315 человек — жители старше 60 лет. Записаться на прививку можно по единому номеру 122 и через портал госуслуг.

Также стало известно, что в Севастополе вакцинацию прошли 30 518 жителей, второй этап — 17 764. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Прививочные пункты работают в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Также доступны мобильные пункты.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО карантинные мероприятия продлены до 30 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить