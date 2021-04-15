В Забайкальском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
- AFP
Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на региональный оперштаб.
Выписаны 52 жителя, всего выздоровел 40 361 человек.
Также стало известно, что в Татарстане за минувшие 24 часа зарегистрировали 33 случая коронавируса. Всего с начала пандемии заболели 19 932 жителя, передаёт «Реальное время».
Больше всего новых случаев COVID-19 — в Казани (15), а также в Набережных Челнах и Нижнекамском районе.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО карантинные мероприятия продлены до 30 апреля.