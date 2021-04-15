В Забайкальском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Забайкальском крае выявили 39 случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 41 818.

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на региональный оперштаб.

Выписаны 52 жителя, всего выздоровел 40 361 человек.

Также стало известно, что в Татарстане за минувшие 24 часа зарегистрировали 33 случая коронавируса. Всего с начала пандемии заболели 19 932 жителя, передаёт «Реальное время».

Больше всего новых случаев COVID-19 — в Казани (15), а также в Набережных Челнах и Нижнекамском районе.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО карантинные мероприятия продлены до 30 апреля.