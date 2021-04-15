В Хакасии прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Хакасии зарегистрировали 18 случаев COVID-19. Выздоровели 15 человек.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в республике заболели 22 062 жителя. Выписаны 21 360.

Также стало известно, что в Ставропольском крае выявили 94 случая коронавируса за последние 24 часа. Выздоровели 111 пациентов, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

«Число исследований на инфекцию превысило 1 млн 615 тыс. Тем, у кого диагностирован COVID-19, оказывается медицинская помощь», — сказал глава региона.

С начала пандемии заболели 51 768 жителей, выписан 48 801.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО карантинные мероприятия продлены до 30 апреля.