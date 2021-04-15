В Удмуртии за сутки выявлено 68 случаев коронавируса

За сутки в Удмуртии выявили 68 случаев COVID-19, заявили в региональном оперштабе.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Больше всего заболевших — в Ижевске (26). Также случаи коронавируса зарегистрированы в Увинском районе, Сарапуле, Воткинске.

Прививку от COVID-19 сделали 64 466 жителей, из них 41 213 уже получили второй компонент.

Также стало известно, что в Приморском крае коронавирус подтвердили ещё у 40 человек. С начала пандемии заболели 43 058 жителей, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный оперштаб.

Выздоровели за последние сутки 43 пациента, всего — 40 396.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО карантинные мероприятия продлены до 30 апреля.