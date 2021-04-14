Объявлена дата проведения «Алых парусов» в Петербурге
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- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Губернатор Александр Беглов выразил надежду, что праздник удастся провести в традиционном, очном формате. В 2020 году «Алые паруса» были организованы онлайн из-за ограничений по COVID-19.
В 2021 году программу определят позже в соответствии с эпидемиологической обстановкой в городе, передаёт Nation News.
Ранее клинический психолог, педагог Александра Кондрахина дала советы по подготовке детей к экзаменам.