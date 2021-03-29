Психолог дала советы по подготовке детей к экзаменам

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Клинический психолог, педагог Александра Кондрахина дала советы по подготовке детей к экзаменам.
Психолог дала советы по подготовке детей к экзаменам
  • © Юлия Честнова
  • РИА Новости

В беседе с ФАН она напомнила, что чаще за сдачу экзаменов больше беспокоятся родители, поэтому им желательно уравновесить своё эмоциональное состояние.

Эксперт также считает, что настраивать ребёнка следует задолго до наступления экзаменационного периода. К примеру, можно акцентировать внимание на достижениях, подбадривать. Желательно помочь детям разобраться с темами или задачами, которые им непонятны.

Кроме того, Кондрахина советует соблюдать режим дня, особенно в предэкзаменационный период.

Как считает психолог, не нужно требовать написать работу только на максимальное количество баллов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.

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