Психолог дала советы по подготовке детей к экзаменам

Клинический психолог, педагог Александра Кондрахина дала советы по подготовке детей к экзаменам.

В беседе с ФАН она напомнила, что чаще за сдачу экзаменов больше беспокоятся родители, поэтому им желательно уравновесить своё эмоциональное состояние.

Эксперт также считает, что настраивать ребёнка следует задолго до наступления экзаменационного периода. К примеру, можно акцентировать внимание на достижениях, подбадривать. Желательно помочь детям разобраться с темами или задачами, которые им непонятны.

Кроме того, Кондрахина советует соблюдать режим дня, особенно в предэкзаменационный период.

Как считает психолог, не нужно требовать написать работу только на максимальное количество баллов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.