В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Татарстане выявили 31 случай COVID-19, заявили в региональном оперштабе.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Общее количество заболевших достигло 19 899. Выздоровели 17 011 пациентов, в том числе 38 за последние 24 часа.

По данным на 14 апреля, вакцинировались 182 438 жителей. Второй компонент получили 107 184 человека, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее врач-кардиолог, заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили рассказал подробности о постковидном синдроме.