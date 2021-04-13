Врач назвал важным лечение постковидного синдрома

Врач-кардиолог, заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили рассказал подробности о постковидном синдроме.

«С моей точки зрения, на сегодняшний день выявление постковидного синдрома и его правильное лечение не менее важно, чем лечение самого ковида», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, у кого-то из переболевших нарушен сон, у кого-то головные или мышечные боли, у кого-то аритмия или расстройство сердечно-сосудистой системы, а у кого-то проблемы с желудком и кишечником.

«Таким образом, постковидный синдром включает в себя очень широкий спектр симптомов, на первый взгляд не связанных друг с другом», — отметил Мацкеплишвили.

Он добавил, что входит в состав международной группы, которая включает учёных со всего мира, и в ближайшее время специалисты опубликуют научную статью на эту тему.

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