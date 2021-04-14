Митрополит Екатеринбургский рассказал о ситуации со Среднеуральским монастырём

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что епархия постарается сохранить в Среднеуральском монастыре все условия для возможного возвращения монахинь, выселенных из монастыря по решению суда.
Митрополит Екатеринбургский рассказал о ситуации со Среднеуральским монастырём
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Он заявил, что екатеринбургская епархия приложит все усилия, чтобы экспертизы были проведены в ближайшее время.

«Мы надеемся, что безопасность зданий будет подтверждена, а все требования и предписания контролирующих органов будут исполнимы, и по исправлении всех недостатков монастырские здания можно будет использовать по их назначению», — написал митрополит в своём Telegram-канале.

Митрополит отметил, что на период проведения экспертизы помещений вход в Среднеуральский монастырь запрещён.

«В той мере, которая нам будет позволена, мы постараемся сохранить в монастыре все условия для возможности возвращения насельниц монастыря в место принесения ими монашеских обетов, если они захотят им следовать далее», — заявил он.

Ранее сообщалось, что судебные приставы получили решение суда о запрете проживания людей в Среднеуральском монастыре, который ранее был подконтролен арестованному бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову).

Решение было принято в связи с «выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающими реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса».

Также стало известно, что монахини, выселенные из Среднеуральского монастыря, разместятся во временных местах проживания в ряде регионов России.

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