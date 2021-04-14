Монахинь из Среднеуральского монастыря расселят во временные жилища

Монахини, выселенные из Среднеуральского монастыря, разместятся во временных местах проживания в ряде регионов России, сообщает URA.RU со ссылкой на адвоката Павла Бабикова.

«Монахини временно разместятся в предоставленных благотворителями жилищах по всей России (не только в Екатеринбурге, но и в Москве, Краснодарском крае, других регионах России)», — заявил защитник.

По его словам, монастырь покинули около 200 человек, в числе которых монахини и паства экс-схиигумена Сергия (Романова).

Адвокат отметил, что Свердловский арбитражный суд пока не принял решения о передаче монастыря в собственность Екатеринбургской епархии.

Ранее в пресс-службе епархии заявили, что монахини могут выбрать любую другую обитель.

Как сообщало РИА Новости со ссылкой на адвокатов бывшего схиигумена Сергия, сотрудники силовых ведомств прибыли в монастырь и вскрыли «двери в абсолютно все здания монастыря».

5 апреля Мосгорсуд признал законным арест бывшего схиигумена Сергия, который обвиняется в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания.