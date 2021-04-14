В Екатеринбургской епархии прокомментировали ситуацию в Среднеуральском монастыре

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В Екатеринбургской епархии прокомментировали ситуацию с выселением монахинь из Среднеуральского монастыря.
В Екатеринбургской епархии прокомментировали ситуацию в Среднеуральском монастыре
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

В пресс-службе епархии заявили, что монахини, которых в среду, 14 апреля, по решению суда выселили, могут выбрать любую другую обитель для продолжения своей монашеской деятельности.

«Предлагаем, как и ранее, монашествующим выбрать любой монастырь Екатеринбургской митрополии для продолжения своего монашеского делания. В каждой обители нашей митрополии сестры и послушницы будут приняты с сердечной любовью и заботой», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что судебные приставы получили решение суда о запрете проживания людей в Среднеуральском монастыре, который ранее был подконтролен арестованному бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову).

Решение было принято в связи с «выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающими реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса».

Как пишет URA.RU, на территорию храма заехали четыре автомобиля Росгвардии и полиция. Внутри уже находятся несколько десятков силовиков, люди в касках и жилетах. Оцеплены входы в здания.

5 апреля Мосгорсуд признал законным арест бывшего схиигумена Сергия, который обвиняется в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания.

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