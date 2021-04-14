В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Удмуртии выявили 69 случаев COVID-19, заявили в региональном оперштабе.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • AFP

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Больше всего заболевших — в Ижевске и Глазове (27 и 13 соответственно).

Выздоровели за последние 24 часа 76 пациентов. Всего с начала пандемии выписаны 28 346.

Также стало известно, что в Приморском крае коронавирус подтвердили ещё у 40 человек. Общее число заболевших — 43 018, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный оперштаб.

Выписаны 69 жителей, всего — 40 353.

Ранее врач-кардиолог, заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили рассказал о постковидном синдроме.

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