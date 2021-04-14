В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19
- AFP
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
Больше всего заболевших — в Ижевске и Глазове (27 и 13 соответственно).
Выздоровели за последние 24 часа 76 пациентов. Всего с начала пандемии выписаны 28 346.
Также стало известно, что в Приморском крае коронавирус подтвердили ещё у 40 человек. Общее число заболевших — 43 018, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный оперштаб.
Выписаны 69 жителей, всего — 40 353.
Ранее врач-кардиолог, заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили рассказал о постковидном синдроме.