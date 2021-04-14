В Союзе отцов назвали своевременной инициативу оплачивать допотпуска после рождения ребёнка

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Исполнительный директор Союза отцов Юрий Солёнов прокомментировал в беседе с RT предложение предоставлять отцам пятидневный дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребёнка.
В Союзе отцов назвали своевременной инициативу оплачивать допотпуска после рождения ребёнка
  • Pixabay

«Инициатива своевременная. Речь идёт о том, чтобы не просто морально признать и поддержать отцовство, вовлечённое и ответственное, когда отцы начинают участвовать в воспитании своего ребёнка с самого момента его появления на свет. Пришло время, чтобы и материально поддержать семью со стороны отцов так, чтобы уверенно и спокойно себя чувствовали... Один из главных вопросов — это как раз активация отцовского инстинкта», — пояснил Солёнов.

Он также добавил, что когда отец «спокойно, без нервотрёпки уходит в такой оплачиваемый отпуск вместе с супругой», то для него и для всей семьи это будет очень важной и существенной поддержкой.

«Это своего рода важный шаг в сторону и отцовства, и материнства, и детства», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять отцам пятидневный дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребёнка.

Подробнее — в материале RT.

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