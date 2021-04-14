В Госдуме поддержали идею оплачивать допотпуска отцам после рождения ребёнка

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение предоставлять отцам пятидневный дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребёнка.
В Госдуме поддержали идею оплачивать допотпуска отцам после рождения ребёнка
  • РИА Новости

«Это очень хорошее предложение, хорошее начинание. Уже сегодня российские отцы в гораздо более выгодных условиях, чем европейские. В России мы сегодня работаем над тем, чтобы папам наравне с мамами разрешали повышать профессиональную квалификацию, находясь в отпуске по уходу за ребёнком. Сегодня у нас 14 тыс. таких смельчаков-отцов, которые решились ухаживать за ребёнком, помогать семье. И думаю, что это будет ещё одно хорошее начинание: когда папа с мамой рядом после рождения ребёнка, конечно, семье гораздо проще адаптироваться к новым условиям, пусть даже счастливым, но требующим большого внимания и заботы», — подчеркнула парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять отцам пятидневный дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребёнка.

Подробнее — в материале RT.

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