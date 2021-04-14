Дело о халатности возбуждено после обрушения здания в Тамбове

Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения крыши и части стены административного здания в Тамбове, сообщили в Следственном комитете России.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в пресс-релизе.

В настоящее время ведутся допросы руководства и сотрудников подразделения Тамбовской ТЭЦ ПАО «Квадра — Тамбовская генерация», ответственных за эксплуатацию и обслуживание здания, а также изымается необходимая документация.

По данным следствия, в момент обрушения в здании находилась дежурная группа из четырёх человек, при этом начальник смены и дежурный инженер оказались под завалами. В ходе аварийно-спасательных работ их извлекли и госпитализировали.

Здание было введено в эксплуатацию в 1960 году.

Утром 14 апреля на проезде Энергетиков в Тамбове произошло обрушение крыши и верхнего этажа одного из зданий на территории ТЭЦ.

В результате происшествия более половины жителей Тамбова остались без горячей воды и отопления.