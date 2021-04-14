РИА Новости: более половины жителей Тамбова остались без горячей воды

Более половины жителей Тамбова остались без горячей воды и отопления после обрушения части стены и кровли здания на территории ТЭЦ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация».

«Оборудование теплоцентрали выведено из работы. Временно прекращена подача тепла и горячей воды жителям Тамбова в контуре ТЭЦ», — сказали там.

В настоящее время в Тамбове +11 °С.

«Мы обслуживаем по теплу и горячей воде 60% жителей города... Наверное, более половины (подпали под отключение. — RT)», — сказал агентству представитель ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация».

По данным на 2020 год, население города составляет более 292 тыс. человек.

Ранее в Тамбове произошло обрушение крыши и части стены административного здания, инцидент произошёл на проезде Энергетиков.

СК начал проверку после обрушения.