РИА Новости: более половины жителей Тамбова остались без горячей воды

Короткая ссылка
Более половины жителей Тамбова остались без горячей воды и отопления после обрушения части стены и кровли здания на территории ТЭЦ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация».

«Оборудование теплоцентрали выведено из работы. Временно прекращена подача тепла и горячей воды жителям Тамбова в контуре ТЭЦ», — сказали там.

В настоящее время в Тамбове +11 °С.

«Мы обслуживаем по теплу и горячей воде 60% жителей города... Наверное, более половины (подпали под отключение. — RT)», — сказал агентству представитель ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация».

По данным на 2020 год, население города составляет более 292 тыс. человек.

Ранее в Тамбове произошло обрушение крыши и части стены административного здания, инцидент произошёл на проезде Энергетиков.

СК начал проверку после обрушения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить