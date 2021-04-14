СК начал проверку после обрушения здания в Тамбове
«Сегодня утром на территории ТЭЦ на проезде Энергетиков города Тамбова произошло обрушение кровли и верхнего (третьего) этажа здания диспетчерской», — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что спасатели извлекли из-под завалов двух работников. Мужчин госпитализировали.
«По данному факту следственными органами СУ СК России по Тамбовской области начата процессуальная проверка», — отметили в СК.
Ранее в Тамбове произошло обрушение крыши и части стены административного здания, инцидент произошёл на проезде Энергетиков.