СК начал проверку после обрушения здания в Тамбове

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Следственный комитет заинтересовался инцидентом в Тамбове, где произошло обрушение крыши и верхнего этажа одного из зданий на территории ТЭЦ.

«Сегодня утром на территории ТЭЦ на проезде Энергетиков города Тамбова произошло обрушение кровли и верхнего (третьего) этажа здания диспетчерской», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что спасатели извлекли из-под завалов двух работников. Мужчин госпитализировали.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Тамбовской области начата процессуальная проверка», — отметили в СК.

Ранее в Тамбове произошло обрушение крыши и части стены административного здания, инцидент произошёл на проезде Энергетиков.

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