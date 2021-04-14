МЧС сообщило об обрушении здания в Тамбове
- РИА Новости
Как заявили в МЧС, сообщение об этом поступило в 04:40.
На место происшествия направили оперативную группу Главного управления МЧС России по Тамбовской области.
Как сообщил первый вице-губернатор Тамбовской области Олег Иванов, из-под завалов достали троих человек.
«Троих человек достали, ещё одного сейчас достаём, все живы», — сказал он ТАСС.
12 апреляпри пожаре в Санкт-Петербурге фабрики «Невская мануфактура» обрушилась кровля на площади 10 тыс. кв. м.