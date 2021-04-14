Открыта горячая линия из-за приостановки рейсов в Турцию и Танзанию

Ростуризм запускает горячую линию по вопросам, связанным с приостановкой рейсов в Турцию и Танзанию, сообщили в ведомстве.

«Ростуризм запустил горячую линию для туристов. По номеру +7 (495) 018-64-11 с 09:00 до 21:00 можно обратиться за помощью и ответами на возникающие в связи с ограничением полётов вопросы. Звонок бесплатный», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что при обращении разъясняют туристам, как вернуть деньги за приобретённые путёвки, а также дают рекомендации находящимся в Турции или Танзании гражданам.

Кроме того, запущена горячая линия Общероссийского народного фронта: с 08:00 до 20:00 мск по номеру 8-800-200-34-11 на вопросы туристов будут отвечать волонтёры общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».

13 апреля Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полётов в Танзанию с 15 апреля по 1 июня.

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович и президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировали ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией.