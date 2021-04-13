Эксперт оценил законопроект о правилах посещения магазинов с животными

Основатель и управляющий Российского совета торговых центров Олег Войцеховский оценил законопроект, согласно которому предлагается наделить российское правительство полномочиями по установлению требований к посещению кафе и магазинов гражданами с животными.

«Я вообще не считаю, что надо запрещать вход с животными в торговые центры. Во-первых, примерно такие же изменения в этот закон уже предлагалось вносить один раз, насколько я помню, в 2019 году. Сейчас это уже воспроизведение того, что предлагалось раньше. Я не очень вижу остроту проблемы», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Эксперт не исключил, что такая ситуация есть в стрит-ретейле, но в торговом центре с крупной собакой сложнее, а мелкие — на руках.

«Я ни разу не слышал от управляющих компаний, что это какая-то проблема», — добавил Войцеховский.

Документ предполагает внесение изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В конце марта законодательное собрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предлагают внести поправки в закон об ответственном обращении с животными, установив правила их содержания и требование о регистрации.

Председатель региональной общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких прокомментировал законопроект об обязательной регистрации домашних животных. В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он поддержал инициативу, но вместе с тем отметил, что база данных должна быть федерального уровня. Корецких полагает, что нужен централизованный подход.