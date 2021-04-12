В ГД внесён проект о полномочиях кабмина касательно вопроса посещения кафе с животными

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Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается наделить российское правительство полномочиями по установлению требований к посещению кафе и магазинов граждан с животными.
В ГД внесён проект о полномочиях кабмина касательно вопроса посещения кафе с животными
  • © REUTERS/Simon Dawson

Документ предполагает внесение изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«На практике сложилась ситуация, при которой граждане, имеющие при себе собак мелких пород, не расстаются с ними при посещении не только кафе, ресторанов и иных предприятий общественного питания, но и продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермаркетов. Зачастую граждане размещают таких собак в корзинках и тележках, используемых для переноски продуктов от прилавков до касс, при этом нередко происходит загрязнение тележек и корзинок продуктами жизнедеятельности животных, их шерстью, мехом и прочим», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что в связи с этим периодически возникают как конфликтные ситуации, так и недопонимание со стороны добросовестных владельцев собак в вопросе о том, возможно ли посещение предприятий общественного питания в сопровождении животного-компаньона.

В конце марта законодательное собрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предлагают внести поправки в закон об ответственном обращении с животными, установив правила их содержания и требование о регистрации.

Председатель региональной общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких прокомментировал законопроект об обязательной регистрации домашних животных. В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он поддержал инициативу, но вместе с тем отметил, что база данных должна быть федерального уровня. Корецких полагает, что нужен централизованный подход.

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