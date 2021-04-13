В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Ульяновской области выявили 85 случаев COVID-19.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на оперштаб.

Выздоровели за последние сутки 114 пациентов.

Также стало известно, что в Нижегородской области зарегистрировали 201 случай COVID-19 за последние 24 часа, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии заболели 110 677 жителей. Выздоровели 105 518, в том числе 250 за минувшие сутки.

Ранее врач центра имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко прокомментировал ситуацию с новыми штаммами коронавируса.