В Забайкалье прокомментировали ситуацию с коронавирусом

За сутки в Забайкальском крае зарегистрирован 41 случай COVID-19.

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего заболевших с начала пандемии — 41 742.

Вылечились за сутки 80 жителей. Общее количество выздоровевших достигло 40 252.

Также стало известно, что за сутки в Крыму зафиксировали 97 случаев COVID-19, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на главу региона Сергея Аксёнова.

«Из общего количества заболевших 72 выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил Аксёнов.

С начала пандемии заболели 38 775 жителей. Выздоровели 36 156 пациентов, в том числе 100 за последние 24 часа.

Ранее врач центра имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко прокомментировал ситуацию с новыми штаммами коронавируса.