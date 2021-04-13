Путин призвал регионы предоставлять объективные данные о проблемах россиян
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе посещения координационного центра правительства России в комплексе гостиницы «Украина» в Москве.
По словам российского лидера, из регионов должна поступать обратная связь.
«Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация — не причёсанная, не красиво оформленная, а именно объективная информация — поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась», — цитирует президента ТАСС.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в координационный центр кабмина.
12 апреля кабмин утвердил обновлённую методику расчёта ключевых показателей эффективности губернаторов.
5 апреля глава государства поручил принять меры по обеспечению опережающего роста доходов в российских регионах, в которых финансовые показатели населения ниже среднего по стране.