Путин призвал регионы предоставлять объективные данные о проблемах россиян

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Президент России Владимир Путин заявил, что регионы должны предоставлять не «причёсанную» и «красиво оформленную» информацию, а объективные данные о проблемах россиян.
Путин призвал регионы предоставлять объективные данные о проблемах россиян
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе посещения координационного центра правительства России в комплексе гостиницы «Украина» в Москве.

По словам российского лидера, из регионов должна поступать обратная связь.

«Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация — не причёсанная, не красиво оформленная, а именно объективная информация — поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась», — цитирует президента ТАСС. 

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в координационный центр кабмина.

12 апреля кабмин утвердил обновлённую методику расчёта ключевых показателей эффективности губернаторов. 

5 апреля глава государства поручил принять меры по обеспечению опережающего роста доходов в российских регионах, в которых финансовые показатели населения ниже среднего по стране.

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