Путин прибыл в координационный центр кабмина в комплексе гостиницы «Украина»

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Президент России Владимир Путин прибыл в координационный центр правительства, созданный в Москве в феврале.
Путин прибыл в координационный центр кабмина в комплексе гостиницы «Украина»
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, Путин намерен ознакомиться с работой площадки.

Во время посещения российского лидера будет сопровождать председатель кабмина Михаил Мишустин.

Центр находится напротив Дома правительства, в здании комплекса гостиницы «Украина», рассказал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Координационный центр был создан в структуре правительства, чтобы обеспечивать взаимодействие федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций, поддерживать реализацию приоритетных задач и проектов.

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