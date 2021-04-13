Путин прибыл в координационный центр кабмина в комплексе гостиницы «Украина»
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, Путин намерен ознакомиться с работой площадки.
Во время посещения российского лидера будет сопровождать председатель кабмина Михаил Мишустин.
Центр находится напротив Дома правительства, в здании комплекса гостиницы «Украина», рассказал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Координационный центр был создан в структуре правительства, чтобы обеспечивать взаимодействие федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций, поддерживать реализацию приоритетных задач и проектов.