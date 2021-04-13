Песков опроверг подготовку послания Федеральному собранию в «бункере»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что подготовка послания Федеральному собранию ведётся в «секретном бункере».

Ранее Bloomberg опубликовал материал, в котором говорится о том, что «большая часть работы» над посланием ведётся в так называемом бункере.

«Это не бункер, это тот самый координационный центр правительства, который располагается в весьма просторном и комфортабельном конференц-зале, который был модифицирован с учётом задач правительственной координации», — сказал Песков.

По его словам, данный центр абсолютно не секретный.

«Там бывает огромное количество экспертов, представители бизнеса, государственная власть, депутаты и так далее. Тут опять не совсем попали. Сегодня именно этот координационный центр посетит глава государства», — отметил Песков.

Он добавил, что послание готовится не в секретном месте, оно готовится в Кремле, в процессе подготовки активно участвуют самые разные экспертные подразделения.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что обязательным условием допуска журналистов на оглашение послания Федеральному собранию является наличие двух отрицательных ПЦР-тестов. При этом количество приглашённых представителей СМИ и формат их работы на мероприятии будут определены с учётом требований Роспотребнадзора.

Оглашение послания Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля в очном режиме.