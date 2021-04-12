Правительство утвердило критерии оценки эффективности губернаторов

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Правительство России утвердило обновлённую методику расчёта ключевых показателей эффективности губернаторов. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.
Правительство утвердило критерии оценки эффективности губернаторов
  • РИА Новости

«В России начнут действовать обновлённые критерии оценки эффективности глав регионов. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Как отмечается, документ включает 38 методик: 19 — для расчёта показателей за предыдущий год, остальные — для установления целевых значений на будущее.

В числе индикаторов — ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования и другие.

В кабмине рассказали, что появились такие новые критерии, как уровень вовлечённости граждан в волонтёрскую деятельность и занятия спортом, динамика посещения культурных мероприятий, «цифровая зрелость» госорганов.

В феврале сообщалось, что президент Владимир Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности работы глав регионов и органов исполнительной власти.

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