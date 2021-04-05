Путин поручил обеспечить опережающий рост доходов в отстающих регионах

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Президент России Владимир Путин поручил принять меры по обеспечению опережающего роста доходов в российских регионах, в которых финансовые показатели населения ниже среднего по стране.
Путин поручил обеспечить опережающий рост доходов в отстающих регионах
  • РИА Новости

Об этом сообщается в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованном на сайте Кремля.

Уточняется, что кабмин совместно с местными властями должен «обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития» отстающих по экономическим показателям регионов.

Кроме того, президент поручил достичь «конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал».

Ранее Путин поручил правительству проверить доступность внутренних авиаперевозок с Дальнего Востока.

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