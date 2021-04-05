Путин поручил обеспечить опережающий рост доходов в отстающих регионах
- РИА Новости
Об этом сообщается в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованном на сайте Кремля.
Уточняется, что кабмин совместно с местными властями должен «обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития» отстающих по экономическим показателям регионов.
Кроме того, президент поручил достичь «конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал».
Ранее Путин поручил правительству проверить доступность внутренних авиаперевозок с Дальнего Востока.