Путин поручил обеспечить опережающий рост доходов в отстающих регионах

Президент России Владимир Путин поручил принять меры по обеспечению опережающего роста доходов в российских регионах, в которых финансовые показатели населения ниже среднего по стране.

Об этом сообщается в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованном на сайте Кремля.

Уточняется, что кабмин совместно с местными властями должен «обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития» отстающих по экономическим показателям регионов.

Кроме того, президент поручил достичь «конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал».

Ранее Путин поручил правительству проверить доступность внутренних авиаперевозок с Дальнего Востока.