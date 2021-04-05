Путин поручил проверить доступность авиаперевозок с Дальнего Востока
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Соответствующее поручение сделано по итогам совещания с членами правительства 10 марта 2021 года.
«Провести анализ доступности для населения воздушных перевозок по внутренним маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении с учётом имеющихся механизмов государственной поддержки и при необходимости представить предложения по дополнительным мерам повышения такой доступности для населения субъектов России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», — говорится в документе.
В декабре 2020 года Путин призвал «инфраструктурно сшивать» огромную территорию России и поручил увеличить субсидирование региональных авиаперевозок.
После этого правительство России выделило 5 млрд рублей на субсидирование авиаперелётов для жителей Дальнего Востока.