Путин поручил проверить доступность авиаперевозок с Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поручил правительству проверить доступность внутренних авиаперевозок с Дальнего Востока, сообщает пресс-служба Кремля.

Соответствующее поручение сделано по итогам совещания с членами правительства 10 марта 2021 года.

«Провести анализ доступности для населения воздушных перевозок по внутренним маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении с учётом имеющихся механизмов государственной поддержки и при необходимости представить предложения по дополнительным мерам повышения такой доступности для населения субъектов России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», — говорится в документе.

В декабре 2020 года Путин призвал «инфраструктурно сшивать» огромную территорию России и поручил увеличить субсидирование региональных авиаперевозок.

После этого правительство России выделило 5 млрд рублей на субсидирование авиаперелётов для жителей Дальнего Востока.