Кабмин выделил 5 млрд рублей субсидий на перелёты с Дальнего Востока

Правительство России выделило 5 млрд рублей на субсидирование авиаперелётов для жителей Дальнего Востока, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Ещё один документ касается субсидирования льготных авиабилетов для жителей Дальнего Востока. Правительство дополнительно выделяет Росавиации на эти цели 5 млрд рублей», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Жители региона смогут купить авиабилеты по сниженному тарифу, чтобы отправиться в отпуск, к родственникам или на лечение в другие субъекты.

Стоимость авиабилетов для них составит от 8 тыс. до чуть более 10 тыс. рублей.

В конце декабря правительство России выделило более 4 млрд рублей на субсидирование полётов по стране в 2020 году.

Российский лидер Владимир Путин призвал «инфраструктурно сшивать» огромную территорию России и поручил увеличить субсидирование региональных авиаперевозок.