Кабмин выделил 5 млрд рублей субсидий на перелёты с Дальнего Востока
- РИА Новости
«Ещё один документ касается субсидирования льготных авиабилетов для жителей Дальнего Востока. Правительство дополнительно выделяет Росавиации на эти цели 5 млрд рублей», — сказал Мишустин на заседании правительства.
Жители региона смогут купить авиабилеты по сниженному тарифу, чтобы отправиться в отпуск, к родственникам или на лечение в другие субъекты.
Стоимость авиабилетов для них составит от 8 тыс. до чуть более 10 тыс. рублей.
В конце декабря правительство России выделило более 4 млрд рублей на субсидирование полётов по стране в 2020 году.
Российский лидер Владимир Путин призвал «инфраструктурно сшивать» огромную территорию России и поручил увеличить субсидирование региональных авиаперевозок.