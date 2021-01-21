Кабмин выделил 5 млрд рублей субсидий на перелёты с Дальнего Востока

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Правительство России выделило 5 млрд рублей на субсидирование авиаперелётов для жителей Дальнего Востока, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Кабмин выделил 5 млрд рублей субсидий на перелёты с Дальнего Востока
  • РИА Новости

«Ещё один документ касается субсидирования льготных авиабилетов для жителей Дальнего Востока. Правительство дополнительно выделяет Росавиации на эти цели 5 млрд рублей», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Жители региона смогут купить авиабилеты по сниженному тарифу, чтобы отправиться в отпуск, к родственникам или на лечение в другие субъекты.

Стоимость авиабилетов для них составит от 8 тыс. до чуть более 10 тыс. рублей.

В конце декабря правительство России выделило более 4 млрд рублей на субсидирование полётов по стране в 2020 году.

Российский лидер Владимир Путин призвал «инфраструктурно сшивать» огромную территорию России и поручил увеличить субсидирование региональных авиаперевозок.

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