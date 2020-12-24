Кабмин выделил более 4 млрд рублей на субсидирование полётов по России

Правительство России выделило более 4 млрд рублей на субсидирование полётов по стране в 2020 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Выделить Росавиации из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере 4 035 000 тыс. рублей», — говорится в документе.

Как уточняет ТАСС, 1,9 млрд рублей предполагается выделить на региональные перевозки пассажиров, а ещё 1,84 млрд рублей — на перелёты в Крым, Калининград и на Дальний Восток.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Госсовета и Совета по нацпроектам призвал «инфраструктурно сшивать» огромную территорию России и поручил увеличить субсидирование региональных авиаперевозок.